İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İpek Tanrıyar eşi kimdir?
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İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İpek Tanrıyar eşi kimdir?

09.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:39
İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İpek Tanrıyar eşi kimdir?

İpek Tanrıyar, televizyon dizi sektörüne 2003 yılında yayınlanan Serseri dizisi ile başladı. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İpek Tanrıyar eşi kimdir?

Birçok diz ve filmde rol alan İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İpek Tanrıyar eşi kimdir?

İPEK TANRIYAR KİMDİR? İPEK TANRIYAR KAÇ YAŞINDA?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980, İstanbul, Türk oyuncu ve manken. 1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000

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