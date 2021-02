İpek Tanrıyar ile Can Tanrıyar kardeş mi?

Magazin dünyasının yakından tanınan isimleri arasında yer alan Can Tanrıyar, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, İpek Tanrıyar ile Can Tanrıyar kardeş mi?

Son günlerin gündem başlıkları arasında yer alan İpek Tanrıyar ile Can Tanrıyar hakkında detaylar...

CAN TANRIYAR İLE İPEK TANRIYAR KARDEŞ Mİ?

İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve manken olan İpek Tanrıyar ile İstanbul doğumlu gazeteci Can Tanrıyar'ın kardeş olduklarına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

CAN TANRIYAR KİMDİR?

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeteciliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole'nin yapımcısı oldu. Ayrıca uzunca bir süre "Uçankuş" adlı programını yaptı.

Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Can Tanrıyar'ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu'ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980, İstanbul, Türk oyuncu ve manken.

1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

Filmografi

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

Sıla - (2006)

Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

Brindar - (2004)

Japonyalı Gelin - (2003)

Serseri - (2003) - Eylül

Karaoğlan - (2002) - Ülger

Belalım Benim - (2002)

Bir Tatlı Huzur - (2002)

Karate Can - (2000)