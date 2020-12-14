İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkı ortaya çıktı

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. İşte ayrıntılar...

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile ismini duyuran Ufuk Beydemir ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI







YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İlişkilerini duyuran Beydemir ve Yazıcı'nın bu karesi büyük beğeni topladı.19 yaşında olan İpek Filiz Yazıcı, Beydemir'den 9 yaş küçük.Ufuk Beydemir (14 Nisan 1992, İstanbul ) Türk şarkıcı-şarkı yazarı, müzisyen.2008 tarihine kadar sadece müzik dinleyicisi olan Ufuk, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra dinleyicilerin reaksiyonu ve sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verir ve kendisine bir grup kurar. Bir kaç grupta vokalist olarak yer aldıktan sonra kendi şarkılarını yapmak isteyen Ufuk Beydemir, kendisine bir gitar alarak gitar çalmayı öğrenmeye başlar. 2009 yılında daha 17 yaşındayken ilk bestesi "Ay Tenli Kadın" ı yazar.Sözü ve bestesi kendine ait yeni eserlere yönelmek isteyen Ufuk Beydemir evde 2011 yılında yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı ve küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds'un İstanbul ayağına ilk kez 2016 yılında akustik bir kayıtla katıldı.Sözü ve bestesi kendisine ait olan "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ve bu kayıttaki harika performansı ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Ufuk, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan ve dikkat çeken isimlerden biri oldu. Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanıştı. Yepyeni bir sound arayışıyla aynı yılın sonbaharında Prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev'le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları'nda 11 şarkılık "Sevda Gibi" adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 2018'in Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.

Kaynak: Snob Magazin