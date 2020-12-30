İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı
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İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada "Depresyona girdi" yorumlarına neden oldu.

Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada "Depresyona girdi" yorumlarına neden oldu.

Yorumlarla ilgili açıklama yapan Erdem, "Delirmedim. Sağlığım gayet yerinde, hatta çok sağlıklıyım. Spor yapan, alkol, sigara kullanmayan bir insanım. Hiçbir şekilde depresyona girmedim. Bunlar ezberlenmiş kodlardır. Bir kadın saçını kestirdi diye bunalıma girmemiştir" dedi. Pandeminin başından beri Kaş'ta ailesinin yanında olduğunu ifade eden oyuncu, saçlarını yeni dizi projesi için boyattığını söyledi: "Can Evrenol'dan harika bir dizi teklifi geldi. Hazırlandığım karakterle saçlarım çok bağdaştı."

Kaynak: Hürriyet

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