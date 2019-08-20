İpek Açar ile evlilik kararı alan Alper Kömürcü kimdir?

20.08.2019 10:49

Alper Kömürcü - İpek Açar çifti evlilik kararı aldılar. 2015 yılında Kayahan'ın ölümü sonrasında İpek Açar ile Alper Kömürcü birlikteliği başlamıştı. Bu uzun birliktelik sonrasında çift nikah masasına oturmaya karar verdiler. Beylerbeyi'nde bir konakta evlenecek olan çiftin bu kararı sonrasında Alper Kömürcü ismi merak edilmeye başlandı. Peki, Alper Kömürcü kimdir, kaç yaşındadır, ne işe yapıyor?

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Alper Kömürcü, 7 Aralık 1980 yılında Ankara'da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı, 1998 yılında burslu olarak Bilkent Üniversitesi'nin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni kazandı.Yüksek lisansını ise 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı bölümünde yaptı.

2005 yılında düzenlenen "Bilgisayarla Beste Yarışması'na katılan başarılı müzisyen "Mongol Çocuk ve Özgürlük" ismindeki eseriyle Türkiye birincisi oldu.

Yetenekli müzisyen müzik piyasasının önemli isimlerinden Cihan Sezer ve İskender Paylaş'ın asistanlığını yaparak kendini geliştirmiştir. Ayrıca M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yapmıştır.

2011 yılında düzenlenen 19. Altın Güvercin Beste Yarışması ödüllerinden "En İyi Beste" ve "En İyi Aranjör " ödülüdür.

2015 yılında Kayahan adına düzenlenen"İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri" organizasyonunda orkestra şefi olarak görev yaptı.