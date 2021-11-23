Ip Man 4: Final filmi oyuncuları kim? Ip Man 4: Final filmi konusu, oyuncuları ve Ip Man 4: Final özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ip Man 4: Final filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ip Man 4: Final filmini izleyecek olanların merak ettiği Ip Man 4: Final konusu nedir, Ip Man 4: Final oyuncuları kimler ve Ip Man 4: Final özeti gibi konuları inceliyoruz.

IP MAN 4: FİNAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD'de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man'e hayat veriyor.

Yönetmen: Wilson Yip Oyuncular: Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan, Scott Adkins, Vanness Wu, Jim Liu Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama Yapım Yılı: 2019 (105 dk) Vizyon Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba Senaryo: Edmond Wong Yapımcı Firma: BG Film

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