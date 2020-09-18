İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu

Adıyaman'da yaşlı adam, pencere korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek intihar etmek istedi. Yaşlı adamın boynuna geçirdiği ip kopunca hayata tutundu.

18.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:03

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kendisini asmak isteyen kişinin boynuna geçirdiği ip kopunca hayata tutundu.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6027 nolu sokakta meydana geldi. L.Ç. (78) isimli şahıs, pencere korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek intihar etmek istedi. L.Ç'nin kendisini ipten sarkıttığı esnada ip kopunca şahıs yere düştü.

ŞAHSIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayı gören komşuları durumu 112 acil sağlık hizmetleri ve polis ekiplerine bilgi verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
CO: DEDE NE EDERSİN SEN DEDE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VİCDAN: Taburcu edip eve mi gönderdiniz yani. . . Belli ki amca sıkıntılı . keşke bir rehabilitasyon merkezi yada bakımevine yatırılsaydı . üzüldüm şimdi. işte bunları yapabilmek sosyal devlet olmayı gerektiriyor. Söyleyince kızıyorsunuz devlete yüklenmeyin diye ama devlet bizim için var. vergiler paralar doğalgaz vs saraylar için değil bakımevleri için toplanıyor.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Emmanuel Macron Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Halil Sezai Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 18:32:11. #1.14#
title