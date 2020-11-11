Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
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Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu

11.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:12

Son dakika haber: Samsun'da evinin yakınlarında ip atlarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Samsun'da evinin yakınlarında ip atlarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden kızın cenazesi duvakla baba evinden çıkartıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenilen 22 yaşındaki Sinem Gürgün, evinin yakında ip atlarken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi sonucu yere düşen genç kız babaannesinin fark etmesi üzerine babası Alibey Gürgün tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sinem Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrası Sinem Gürgün, Terme Taşpınar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Acılı anne Bircan Gürgün, baba Ali Gürgün ve 2 erkek kardeşi kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Olayı anlatan Baba Alibey Gürgün, "İp atlarken düştü. Biz aldık hastaneye götürdük. Hastanedekiler elinden geleni yaptılar. Kaybettik, 'kalp krizi' dediler" dedi.

Amca Şahin Gürgün ise, "Babası ve dedesi çalışıyor. Öğlen eve geliyor. Yemeklerini hazırlıyor. Dedesi '2 saatlik kadar bir işimiz kaldı' diyor. Onları da yaptıktan sonra geliyorlar. Bu sefer yine çay hazırlıyor. Babası yorgun evde oturuyor. Sinem babasına 'ip atlayacağım' diyor, aşağıya iniyor. Hava tam kararmadan binanın altında kablo ile ip atlıyor. Babasına 'ip atlıyorum' diye söylüyor. Babası da 'kızım kendini fazla yorma' diyor. İp atlarken düşüyor. O anda ruhunu teslim ediyor. Ahırdan gelirken babaannesi görüyor. Gördüğü zaman işte bağırış başlıyor. Baba hemen apar topar arabasına atarak hastaneye götürüyor. Kendisi 2 yıllık üniversite bitirdi. Babası kamuya atanması çaba gösteriyordu. Nasip buymuş" diye konuştu.

Sinem Gürgün'ün Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olduğu öğrenildi.

(Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka/İHA)

Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu
Son dakika haber: KPSS ve polislik sınavına hazırlanıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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