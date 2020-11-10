İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
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İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı

10.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:45

Samsun'da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü.

KURTARILAMADI

Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kızdan geriye umut dolu bu kareler kaldı;

İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:45:05. #1.15#
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