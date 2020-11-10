İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı

Samsun'da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü.

KURTARILAMADI

Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kızdan geriye umut dolu bu kareler kaldı;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı