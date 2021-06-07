İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar...

erakla beklenen WWDC 2021, bugün Türkiye saati ile 20.00'de Apple Keynote ile başlayacak. iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15 duyuruldu. Peki yeni güncellemeyle neler değişecek? İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar...

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği gün geldi ve iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15, çevrimiçi olarak düzenlenen WWDC 21'de tanıtıldı. İşte yeniden tasarlanan kilit ekranı bildirimlerinden, giderek WhatsApp'a benzeyen iMessage'a kadar birçok yeni özellikle gelen iOS 15 karşınızda!

İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 15 işletim sisteminin çıkışı he zaman olduğu gibi yine eylül ayında olacak. Ancak ilk beta sürümleri geliştiricilerin denemesi için hemen kullanıma açılıyor.

İOS 15 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Hazırlanan listeye göre iOS 15 işletim sisteminin geleceği iPhone modelleri tam olarak şunlar olacak:

-iPhone 11 serisi

-iPhone 12 serisi

-iPhone Xs serisi

-iPhone SE 2020

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 7 serisi

-iPhone 8 serisi

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 ailesi ise elbete kutusundan direkt olarak iOS 15 ile çıkacak

Teknoloji devi Apple, WWDC21 kapsamında beklenen yeni iPhone işletim sistemi iOS 15 ile karşımıza çıktı. İşte sunulan yenilikler;

FACETIME, ANDROID VE WINDOWS'A GELİYOR

Bildiğiniz gibi, Apple'ın popüler iletişim uygulaması FaceTime, yalnızca iOS yüklü cihazlarda kullanılıyor. Ancak iOS 15 ile birlikte FaceTime, artık Android ve Windows işletim sistemlerinde de kullanılabilecek.

Böylece diğer görüntülü görüşme uygulamaları, artık FaceTime gibi ciddi bir rakiple mücadele etmek zorunda kalacak.

Ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını paylaşmanıza da izin verecek.

Apple, iOS 15 ile gelen bir dizi başka FaceTime güncellemesini de duyurdu. Yeni bir ızgara görünümü seçeneği, ses kalitesini iyileştirmek için bir ses yalıtımı özelliği, uzamsal ses desteği ve "portre modu" ile arka planınızı bulanıklaştırma seçeneği de bu yenilikler arasında bulunuyor.

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