İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar...

İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar...
Haberler.com - Haberler | Gündem

erakla beklenen WWDC 2021, bugün Türkiye saati ile 20.00'de Apple Keynote ile başlayacak. iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15 duyuruldu. Peki yeni güncellemeyle neler değişecek? İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar...

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği gün geldi ve iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15, çevrimiçi olarak düzenlenen WWDC 21'de tanıtıldı. İşte yeniden tasarlanan kilit ekranı bildirimlerinden, giderek WhatsApp'a benzeyen iMessage'a kadar birçok yeni özellikle gelen iOS 15 karşınızda!

İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 15 işletim sisteminin çıkışı he zaman olduğu gibi yine eylül ayında olacak. Ancak ilk beta sürümleri geliştiricilerin denemesi için hemen kullanıma açılıyor.

İOS 15 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Hazırlanan listeye göre iOS 15 işletim sisteminin geleceği iPhone modelleri tam olarak şunlar olacak:

-iPhone 11 serisi

-iPhone 12 serisi

-iPhone Xs serisi

-iPhone SE 2020

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 7 serisi

-iPhone 8 serisi

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 ailesi ise elbete kutusundan direkt olarak iOS 15 ile çıkacak

Teknoloji devi Apple, WWDC21 kapsamında beklenen yeni iPhone işletim sistemi iOS 15 ile karşımıza çıktı. İşte sunulan yenilikler;

FACETIME, ANDROID VE WINDOWS'A GELİYOR

Bildiğiniz gibi, Apple'ın popüler iletişim uygulaması FaceTime, yalnızca iOS yüklü cihazlarda kullanılıyor. Ancak iOS 15 ile birlikte FaceTime, artık Android ve Windows işletim sistemlerinde de kullanılabilecek.

Böylece diğer görüntülü görüşme uygulamaları, artık FaceTime gibi ciddi bir rakiple mücadele etmek zorunda kalacak.

Ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını paylaşmanıza da izin verecek.

Apple, iOS 15 ile gelen bir dizi başka FaceTime güncellemesini de duyurdu. Yeni bir ızgara görünümü seçeneği, ses kalitesini iyileştirmek için bir ses yalıtımı özelliği, uzamsal ses desteği ve "portre modu" ile arka planınızı bulanıklaştırma seçeneği de bu yenilikler arasında bulunuyor.

Güncelleniyor...

Son dakika: WWDC 2021 başladı! Apple WWDC 2021'de tanıtılan yeni özellikler...
Son dakika: WWDC 2021 başladı! Apple WWDC 2021'de tanıtılan yeni özellikler...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 beta sürümü özellikleri neler? APPLE İOS 15 hakkında detaylar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:21:17. #1.16#

title