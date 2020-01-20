İntizar sahneleri özlediğini söyledi

20.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:38

2019 yılında annesini kaybeden İntizar, büründüğü sessizliğini geçtiğimiz akşam Dalmaz Center'da verdiği konser ile bozdu.

Üç saat boyunca aralıksız konser performansı tadında unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan İntizar, son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile açılışı gerçekletirdi. Kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya'dan Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan repertuvarından eserlerde yorumladı.Müzikseverler uzun bir aradan sonra İntizar'ın konserini izlemekten son derece mutlu olduklarını söylerlerken İntizar'ı sahnelerde görmek istediklerini söylediler.

Kaynak: Bültenler