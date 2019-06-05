İntizar'ın prodüksiyon şirketiyle aralarında olan sorunları çözdüğü iddia edildi

Geçen yaz Mustafa Ceceli'nin eski eşiyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan İntizar, çok konuşulmuştu. İntizar'ın prodüksiyon firması Poll Production isimli plak şirketi de olayların ardından "şaşkınlık ve üzüntüyle" haberdar olduğu davayla birlikte İntizar ile olan anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu. Şirket, birkaç gün sonra da gelen tepkiler üzerine "Şirket ilkelerimiz kişisel tercihlerden uzak, dürüstlük ve güven üstüne kurulmuştur" diyerek ikinci bir açıklama yayınlamıştı. Tüm bu yaşananların ardından geçen günlerde Poll Production tarafından İntizar'ın yeni klibi yayınlandı.

"TEKRAR ÇALIŞACAKLAR" DEMİŞTİ

Klibin yayınlanmasıyla kamuoyunda "İntizar krizinde anlaşma mı oldu" yorumları yapıldı. Öte yandan aynı firmayla çalışan şarkıcı Hande Yener de Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir görüşme olduğunu vurgulayarak, "İntizar konusunda da tam tersi bir tavrım var zamanla görürsünüz. Diliyorum ki tekrar çalışacaklar. Bilmediğiniz şeyler var... Ve onlar birbirleriyle konuşuyorlar. Sorunları tekrarlamak yerine, çözüm odaklıyım. Geçmişte takılıp kalmak güzel değil. O an için kim haklıysa o. Doğruluk ve iyilik kazanacak her zaman" ifadelerini kullanmıştı.