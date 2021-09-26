İntizar'dan Neşet Ertaş'a vefa
Kral Türküler albümünde Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'nı seslendiren İntizar, klibini Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı.
İntizar, Özdemir Plak imzalı Kral Türküler albümünde yorumladığı Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı adlı eserini video kliplenirdi. Söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait Gönül Dağı'na orman yangınlarından sonra Marmaris'te klip çeken İntizar, klipte at bindi. Yönetmenliğini Ahmet Cantekin'in yaptığı klibi, Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı.
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