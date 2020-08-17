İntikam Soğuk Duş Filmi İntikam Soğuk Duş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İntikam Soğuk Duş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Gümrah’ın karısı Gül ve kızı Tuanna ile mutlu bir aile hayatı vardır. Bir gün işten dönerken hayatını altüst eden gelişme yaşanır. Gümrah için artık her şey çok geçtir.

Yönetmen: Engin Akyıldırım

Senaryo: Duygu Karakuzu, Uğur Karakuzu

Oyuncular: Gümrah Tolu, Alpay Atilla, Sezen Aşırt, Hakan Türkyılmaz, Muhammet Toy, Murad Emirhan, Sefa Ok, Mustafa Duman, Nafiye Dinç, Eşref Avcıtürk, Hediye Erdoğan, Cem Özlük, Basri Sırtutan, Tuana Kazar, Sezin Bakır, Erol Taşçı

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: İntikam Soğuk Duş

Yapımcı Firma: Uğur Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 28.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com