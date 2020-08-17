İntikam Soğuk Duş Filmi
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Gümrah’ın karısı Gül ve kızı Tuanna ile mutlu bir aile hayatı vardır. Bir gün işten dönerken hayatını altüst eden gelişme yaşanır. Gümrah için artık her şey çok geçtir.
Yönetmen: Engin Akyıldırım
Senaryo: Duygu Karakuzu, Uğur Karakuzu
Oyuncular: Gümrah Tolu, Alpay Atilla, Sezen Aşırt, Hakan Türkyılmaz, Muhammet Toy, Murad Emirhan, Sefa Ok, Mustafa Duman, Nafiye Dinç, Eşref Avcıtürk, Hediye Erdoğan, Cem Özlük, Basri Sırtutan, Tuana Kazar, Sezin Bakır, Erol Taşçı
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: İntikam Soğuk Duş
Yapımcı Firma: Uğur Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com