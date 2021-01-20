İntikam Benim filmi oyuncuları kim? İntikam Benim konusu, oyuncuları ve İntikam Benim özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İntikam Benim filmi oyuncuları kim? İntikam Benim konusu, oyuncuları ve İntikam Benim özeti!

20.01.2021 07:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:54
İntikam Benim filmi oyuncuları kim? İntikam Benim konusu, oyuncuları ve İntikam Benim özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam Benim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam Benim konusu, özeti ve İntikam Benim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam Benim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Benim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Benim filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Benim konusu nedir, İntikam Benim oyuncuları kimler ve İntikam Benim özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM BENİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Colin Farrell'ın kiralık katili, Noomi Rapace'in de intikam isteyen kurbanlardan birini canlandırdığı filmde, kızının öldürülmesinin ardından intikam arayan bir babanın hikâyesini anlatıyor.

İNTİKAM BENİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Niels Arden Oplev

Oyuncular: Colin Farrell, Noomi Rapace, Dominic Cooper, Franky G, Jennifer Mudge

Tür: Suç, Gerilim, Drama

Yapım Yılı: 2013 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 26 Nisan 2013 Cuma

Senaryo: J.H. Wyman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stjepan Tomas Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntikam Benim filmi oyuncuları kim? İntikam Benim konusu, oyuncuları ve İntikam Benim özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 07:54:28. #1.14#
title