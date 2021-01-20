İntikam Benim filmi oyuncuları kim? İntikam Benim konusu, oyuncuları ve İntikam Benim özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam Benim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam Benim konusu, özeti ve İntikam Benim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam Benim filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Benim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Benim filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Benim konusu nedir, İntikam Benim oyuncuları kimler ve İntikam Benim özeti gibi konuları inceliyoruz.
İNTİKAM BENİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Colin Farrell'ın kiralık katili, Noomi Rapace'in de intikam isteyen kurbanlardan birini canlandırdığı filmde, kızının öldürülmesinin ardından intikam arayan bir babanın hikâyesini anlatıyor.
İNTİKAM BENİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Niels Arden Oplev
Oyuncular: Colin Farrell, Noomi Rapace, Dominic Cooper, Franky G, Jennifer Mudge
Tür: Suç, Gerilim, Drama
Yapım Yılı: 2013 (118 dk)
Vizyon Tarihi: 26 Nisan 2013 Cuma
Senaryo: J.H. Wyman