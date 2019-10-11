İntiharı önleyen polisleri Emniyet Müdürü Ekici, tebrik etti

11.10.2019 18:14

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler'de intihar etmek isteyen şahsı kurtaran polisleri makamında ağırlayarak teşekkür etti.



Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan kavşakta intihar etmek için çatıya çıkan O.A.isimli şahsı polis ekipleri intihardan kurtarmıştı. O.A. isimli şahsın intihar etmesinin önlenmesine yönelik üstün gayret ve çaba gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından makamında ağırlandı. İl Emniyet Müdürü Ekici polislere başarılarının devamını dileyerek, kendilerini tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA