İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu

İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev sahibinin evden attığını iddia eden kadın, bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev sahibinin evden attığını iddia eden kadın, bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilemeyen kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayan polis, kadını aşağı indirdi. Olay yerinde toplanan birçok vatandaş ise cep telefonuyla canlı yaptı.

Kumluca'da bir çocuk annesi İclal M, Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıktı. İclal M.'yi gören mahalle sakinleri, inşaat sahibini arayıp inşaatta bir kadının olduğunu söyledi. Olay yerine gelen inşaat sahibi Osman Y., kadını aşağıya inmesi için ikna etmeye çalışırken bir yandan da 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler İclal M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ardından inşaata psikolog çağrıldı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen İclal M.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, kadını yakalayarak aşağıya indirmeyi başardı. Polis ekipleri tarafından intihar etmekten kurtarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.

İntihar girişimini izlemek için olay yerinde toplanan vatandaşların ise cep telefonuyla canlı yayın yapması dikkat çekti. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı. - ANTALYA

İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu, gözünü kırpmadan öldürdü
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu, gözünü kırpmadan öldürdü
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev İbrahim Reisi Angela Merkel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Metin Oktay Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:04:07. #1.14#

title