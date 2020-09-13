Bunalıma giren genç inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bunalıma giren genç inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen 22 yaşındaki genç, bir inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri, yanına çıktıkları genci yarım saatlik çaba sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Bunalıma giren genç inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı
13.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:50

Kayseri'de, bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen E.Ö. (22), inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. E.Ö., polisin yarım saatlik iknası sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erciyesevler Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen E.Ö., bir inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI YARIM SAAT SÜRDÜ

Polis ekipleri, yanına çıktıkları genci yarım saatlik çaba sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. E.Ö., ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bunalıma giren genç inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Angela Merkel Fahrettin Altun Erol Mütercimler
Magazin Emrah Şevket Çoruh Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Bunalıma giren genç inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 23:50:22. #1.15#
title