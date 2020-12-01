İş yerinde kendini asan terzinin bıraktığı not yürekleri dağladı: Çocuklarım size emanet
Gaziantep'te 3 çocuk babası terzi iş yerinin tavanına kendisini asarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler terzinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yanında bir not buldu. Notta, "Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdığı öğrenildi.
Gaziantep'in Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre kardeşi ile terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S., sabah iş yerinin tavanına ip bağlayıp kendini astı. Bir süre sonra iş yerine gelen kardeşi, ağabeyini tavana asılı halde bulunca olayı ekiplere bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serdar S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serdar S.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
"ÇOCUKLARIM SİZE EMANET"
İş yerinde yapılan incelemede Serdar S.'nin yazdığı öne sürülen not bulundu. Notta, "Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdığı öğrenilirken, not polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI