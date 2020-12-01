İş yerinde kendini asan terzinin bıraktığı not yürekleri dağladı: Çocuklarım size emanet

Gaziantep'te 3 çocuk babası terzi iş yerinin tavanına kendisini asarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler terzinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yanında bir not buldu. Notta, "Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak" yazdığı öğrenildi.