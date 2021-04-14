Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
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Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olaya kayıtsız kalan bazı vatandaşlar ise intihar girişimini film izler gibi seyretti. Olay yerine gelen ekipler, duruma müdahale etti.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişimini gören vatandaşlar, olayı film izler gibi seyredip cep telefonlarına kaydetti. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü, intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emri Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve çocukları göremediğini savunan O.İ. isimli şahıs çatıya çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞAHSI İLÇE MENİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikalık süren ikna çalışması sonucu bölgeye bu kez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu geldi. Çatıya çıkan Müdür Balsu, O.İ.'yi ikna edip aşağıya indirerek ekip arabasına bindirdi. İntihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ifadesini almak üzere karakola götürürken olayla ilgili inceleme başlattı.

CEP TELEFONLARIYLA CANLI YAYIN YAPTILAR

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan vatandaşlar, cep telefonu ile o anları kayıt altına alıp canlı yayın yaptı. Polis ekipleri maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların koronavirüs tedbirlerini hiçe sayması üzerine uyarıda bulunarak onları bölgeden uzaklaştırdı.

Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler
Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! İntihar girişimini film izler gibi seyrettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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