28.08.2019 16:51

İntihar etmek istedi, belediye başkanı vazgeçirdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde intihar etmek için Berdan Nehri üzerindeki bir köprüye çıkan Z.A.'yı, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan vazgeçirdi.

82 Evler Mahallesi'nde Berdan Nehri üzerine kurulu Adile Hala Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan 50 yaşındaki Z.A., ekonomik sorunlar nedeni ile suya atlayarak intihar ekmek istedi. Vatandaşların ve polislerin ikna çalışmaları yetersiz kalınca, devreye Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan girdi. İntihar girişimi haberini alınca bölgeye giden Bozdoğan, Z.A. ile konuşup sorunların çözüleceği sözünü verdi. Bunun üzerine Z.A., polislerin yardımı ile köprüye alınıp sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA