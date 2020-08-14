İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
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İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti

İstanbul'da bir kadın evinde kendisini asarak intihar etti. Annesini o halde gören oğlu ise sinir krizi geçirerek bileklerini kesti.

İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
14.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:05

Küçükçekmece'de yaşayan Sadiye Y. apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Annesinin evde cansız bedeni ile karşılaşan oğlu Barbaros Y. ise sinir krizi geçirip bileklerini kesti. Barbaros Y. ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İNTİHAR EDEN ANNESİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta meydana geldi. 58 yaşındaki Sadiye Y. apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Eve gelen Sadiye Y'nin oğlu Barbaros Y. (32) annesinin cansız bedeni ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi.

BİLEKLERİNİ KESTİ

Önce evdeki pencere camlarını yumruklayıp kıran Barbaros Y. daha sonra cam kırıklarından eline aldığı bir parça ile bileklerini kesti. Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendisini yaralayan Barbaros Y'yi hastaneye kaldırdı. Diğer yandan daireye giren ekipler Sadiye Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadiye Y.'nin cenazesi tabuta alınarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
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