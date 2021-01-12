İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi
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İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi

12.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:40

- İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi Polisin 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taksi şoförüyle iletişime geçmesiyle yeri tespit edilen şahıs, taksiden iner inmez polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı Kurusıkı tabancayla intihar edeceğini...

- İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi

Polisin 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taksi şoförüyle iletişime geçmesiyle yeri tespit edilen şahıs, taksiden iner inmez polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı

Kurusıkı tabancayla intihar edeceğini söyleyen şahıs, polise, 'Beni eve götür moruk' dedi

ANTALYA - Antalya'da 'intihar edeceğim' diyerek kurusıkı tabancasıyla evinden çıkıp ticari taksiye binen kişi, polis ve taksici işbirliğiyle kısa sürede yakalandı. Polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşıran adam, 'Beni eve götür moruk' dedi.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Mesut A. (46), kurusıkı tabancasını alıp intihar edeceğini söyleyip evinden çıktı. Mesut A. taksiye binerek uzaklaşırken, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından motorize yunus timleri, sivil ve asayiş ekipleri Mesut A.'nın bindiği ticari taksinin gidebileceği güzergahlarda tedbirler aldı. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taksi şoförü ile iletişime geçerek Mesut A'nın Atatürk Bulvarı üzerinde ineceğinin bilgisini aldı. Mesut A. ise taksiden iner inmez karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı. Yere yatırılan Mesut A.'nın üzeri ekipler tarafından arandı ancak silaha rastlanılmadı. Çevrede yapılan araştırmada ise kurusıkı tabancayı bir ağacın altında bulundu.

Polislerle konuşan Mesut A, psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, 'Kurusıkıyı ağzıma dayadım. Ben gangster değilim, bana böyle muamele yapmayın' dedi. Ekipleri uzun süre uğraştıran Mesut A.'nın derdini dinlemeye çalışan bir polis memuruna, "Beni eve götür moruk" sözleri de görüntülere yansıdı.

Polis ekiplerini yaklaşık 5 kilometre peşine takan Mesut A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Mesut A, ardından polis merkezine götürüldü.

İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi
İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi
İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi
İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, '112 Acil' tarifesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

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