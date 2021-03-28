İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor
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İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı / EYÜP ŞAHİN - Haberler | Güncel

İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor İşsiz gencin hayatı internetten gördüğü mantar üretim videosu ile değişti Önce istiridye mantarı üretimi ile başladı sonra işlerini genişletip kavak ve kayın mantarı da yetiştirmeye başladı Afyonkarahisar'da internetten...

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İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor

İşsiz gencin hayatı internetten gördüğü mantar üretim videosu ile değişti

Önce istiridye mantarı üretimi ile başladı sonra işlerini genişletip kavak ve kayın mantarı da yetiştirmeye başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da internetten görerek istiridye mantarı üretimine başlayan genç günlük yaklaşık 100 kilogram mantar üreterek geçimini sağlamaya başladı. İstiridye mantarı ile üretime başlayan genç sonraki günlerde kayın ve kavak gibi mantar türlerini de yetiştirirken son aylarda ise talebe yetişmediğini dile getirdi.

Dinar kent merkezinde yaşayan Hayati Öztürk, internetten gördüğü istiridye mantar üretimini yapmaya karar vererek evinin yanında bir yer yaptı. Ardından üretime başlayan Öztürk, şimdi aylık yaklaşık 3 ton mantar üretimi yaparak Türkiye'nin bir çok kentine gönderiyor. Türkiye'de mantar üretimi alanında büyük talebin olduğunu ifade eden Öztürk, istiridye mantarı üretimi ile başladığı kendisine ait yerde ilerleyen zamanlar kayın ve kavak mantarı da yetiştirmeye başladığını ifade etti. Öztürk, "Türkiye'de bu işe çok talep var ve karşılanmıyor. Özellikle kavak mantarı herkesin yetirebileceği bir mantar türü değil çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir mantar. Ülkemizde talep çok fazla ve mantar ihtiyacını karşılayamıyoruz. Üretilen mantarların büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde satılıyor bu yüzden talep olarak büyük açık var" diye konuştu.

"Ürettiğimiz ürünler iç piyasada eriyor"

Ortalama büyüklükte bir oda da 10 tonluk mantar üretimi yapılabileceğini ve bunun da bir ailenin geçimini sağlayabileceğine dikkat çeken Öztürk özellikle işsiz olan gençlerin bu alana yönelmelerinde fayda olacağını vurgulayarak, "Şu ada ülkemiz olarak kendimize yetiştiremediğimiz için ihracatını yapamıyoruz. Ürettiğimiz ürünler iç piyasada eriyor. Be sektörü ileri de yapılabilecek meslekler arasında görüyorum yani mantarın geleceği açık" dedi.

İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor
İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor
İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor
İnternetten görerek başladığı mantar üretiminde talebe yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EYÜP ŞAHİN

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