İnternette 1 saniye içinde neler oluyor?
İnternet kullanıcı sayısının 4.5 milyara yaklaştığı günümüzde insanlar zamanlarının ciddi bölümünü bu dijital dünyada geçiriyor. Peki 20 Ocak 2020 itibariyle 1 saniyede internette neler oluyor.
20.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:47
İnternet kullanıcı sayısının 4.5 milyara yaklaştığı günümüzde insanlar zamanlarının ciddi bölümünü bu dijital dünyada geçiriyor.
İnternetin mucidi Tim Berners-Lee tarafından kurulan şirketlerin paylaştığı verilere göre, 1 saniyede yapılan Google araması 80 binin üzerinde. Bu da dakikada yaklaşık 5 milyon arama yapıldığı anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com