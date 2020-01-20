İnternette 1 saniye içinde neler oluyor?

20.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:47

İnternet kullanıcı sayısının 4.5 milyara yaklaştığı günümüzde insanlar zamanlarının ciddi bölümünü bu dijital dünyada geçiriyor.



İnternetin mucidi Tim Berners-Lee tarafından kurulan şirketlerin paylaştığı verilere göre, 1 saniyede yapılan Google araması 80 binin üzerinde. Bu da dakikada yaklaşık 5 milyon arama yapıldığı anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle