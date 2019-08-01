İnternet üzerinden Türkçe yayın yapan yerli ve yabancı platformlar artık RTÜK denetiminde

İnternet üzerinden yayın yapan yurtiçi, yurtdışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getirildi. Buna göre yabancı ülkede olup da Türkiye'ye yönelik yayın yapan TV'lerin Türkiye'de lisans alması ve şirketleşmesi gerekecek.

Yönetmelik Netflix benzeri yayın platformlarıyla yurtdışından Türkçe yayın yapan haber sitelerini yakından ilgilendiriyor. Euronews.com'da Görüntüle