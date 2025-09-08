İnternet kısıtlaması ne zaman bitecek?

Uluslararası internet gözlem ağı Netblocks, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de WhatsApp da dahil olmak üzere birçok sosyal medya ve çevrimiçi servisin çeşitli ağlarda kısıtlı erişim altında olduğunu bildirdi. Peki, bu internet engellemeleri ne zaman sona erecek?

İNTERNET KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı verilere göre, sosyal medya platformlarına erişim sorunları pazar günü TSİ 23.45'te başladı. İlk etapta bant genişliği kısıtlamasıyla hayata geçirilen bu müdahale, farklı platformlarda erişim zorluklarına yol açtı.

BÖLGESEL DARALTMA ÖNE ÇIKIYOR

Downdetector verileri, bant daraltmasının ülke genelinde uygulanmadığını gösteriyor. Elde edilen bilgilere göre kısıtlama özellikle İstanbul'da yoğunlaşıyor ve kullanıcılar bu şehirde daha belirgin erişim problemleri yaşıyor.

KULLANICILAR İŞ AKIŞININ ENGELLENDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Aradan 12 saatten uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı sürüyor. Kısıtlamaları aşarak giriş yapabilen kullanıcılar, bu durumun sadece günlük iletişimi değil, iş süreçlerini de olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Çünkü sosyal ağlar yalnızca "eğlence" için değil, aynı zamanda profesyonel amaçlarla da kullanılmakta.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ya da sosyal medya platformlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde de söz konusu platformlara dair herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. BTK cephesinden de şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.