İnternet kafeler açık mı 2021? Oyun salonları, internet kafeler, bilardo salonları açıldı mı?

1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla alınan yeni kararlar kapsamında internet kafelerin açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler açık mı, ne zaman açılacak? İnternet kafeler açık mı 2021?

İnternet kafeler açık mı 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşmenin ikinci adım kararlarını açıkladı. 1 Haziran sonrasını kapsayan bu kararlar arasına internet kafeler açıldı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Özellikle gençlerin ziyaret ettiği bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak, bugün internet kafeler açık mı diye merakla inceleniyor. İşte internet kafeler, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarının açılış tarihi...

İNTERNET KAFELER AÇIK MI 2021?

İnternet kafeler 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

OYUN SALONLARI VE İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

Pek çok gencin oyun oynamak için, interneti ve bilgisayarı olmayanların ise araştırma ve ödev yapmak için gittiği internet kafeler tam kapanma sürecinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalmıştı. Kademeli normalleşmenin ikinci adımında pek çok iş yeri gibi internet kafeler, elektronik oyun yerleri/salonları, bilardo salonları ve benzeri mekanlar 1 Haziran itibariyle faaliyetine geri dönecek.

İNTERNET KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İnternet kafe, bilardo salonu, elektronik oyun yeri, kahvehane, kıraathane gibi mekanlar 1 Haziran itibariyle açılıyor. Ancak bu yerlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerle sınırlı tutulacak. Kafelerin 21:00 itibarıyla kapanması nedeniyle internet kafeler de bu saatte kapanmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22:00'dan önce mekanlar kapanmaktadır.

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için Cumartesi akşamı 22:00'den Pazartesi sabahı 05:00'e kadar bu iş yerleri açık olmayacak. Yasak uygulanmayan saatlerde belli kurallar dahilinde vatandaşlara hizmet verebilecek. Genelgeye göre işletmelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak, uyulmayan yerlerde cezai yaptırımlar uygulanacak.