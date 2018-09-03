Basın İlan Kurumu(BİK) Proje Geliştirme Grubu tarafından hazırlanıp Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2018 yılı teknik destek programı kapsamında BİK Samsun Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan, "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimi başladı.

Samsun Öğretmenevi Erdoğan Cebeci Konferans Salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan eğitimin açılışına; BİK Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ofisi Samsun İl Müdürü Volkan Toptaş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinden resmi ilan alma hakkına haiz gazetelerin temsilcileri katıldı. Ordu Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Fidan'ın sunumlarıyla "İnternet gazeteciliği, haber toplama ve yazma" konu başlıklarında eğitim programına devam edildi.

Proje hakkında bilgi veren Mustafa Bayraktar, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) yayınladığı 2018 Yılı Destek Programı çağrısı üzerine Kurumumuz Proje Geliştirme Grubu tarafından hazırlanan 'İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Projesi' OKA tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Projenin amacı; Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik olarak İnternet haberciliğinin geliştirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması konusunda deneyimsel öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi mesleki niteliklerinin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır. Resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetenin internet haber sitelerinin geliştirilmesine yönelik, dijital habercilik ile ilgili bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek bölgedeki insan kaynağı ve teknik alt yapı, dijital dönüşümünün 'internet teknolojilerine erişimin' kolaylaştırılması yönünde bilgi aktarılmasıdır. Bölgesel gelişme temelinde, 2023 vizyonunda, Türkiye'yi topyekün kalkınmış bir bölge olarak hedefleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde mekansal bölgelemeler ve değerlendirmeler ön plandadır. Yüksek Gelir Düzeyi Bölgesi içerisinde nitelenen TR83 Orta Karadeniz Bölgesi illeri Samsun, Çorum ve Tokat'ta özellikle sanayi ve teknolojik yatırımlar ön plana çıkmaktadır. Bölgenin sahip olduğu beşeri sermaye yeni teknolojik imkanlarla bölgenin gelişmişlik düzeyini artıracaktır. Planlanan eğitim sonrasında hedeflenen çıktılar aşağıda sıralanmıştır. Katılımcılar için; haber içeriklerinin dijital mecraya uyarlanması, dijital ortamda okur sayısının artırılması, reklam gelirlerinin artırılması, haber dilinin iyileştirilmesi. Bölge için; bölgesel haberlerin ulusal alanda yayınlanması, hedef kitlenin sempatisinin kazanılması, bölge işletmelerinin tanıtımının geniş kitlelere ulaştırılması, güven ve inandırıcılığın oluşturulması, medyada kurumsal faaliyetlerin daha fazla yer almasının sağlanması, bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi için güven ortamının artırılması ile yatırım, kararlarının olumlu etkilenmesi" dedi.

"İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Projesi" eğitimi 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. - SAMSUN