İnteraktif Fotoğraf: Notre Dame'ın Yangından Önce ve Sonraki Hali

Fransa'nın başkenti Paris'in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali 15 Nisan günü sebebi henüz belirlenemeyen bir yangından dolayı büyük bir tehlike atlattı.

Yapımına 1163 yılında başlanan ve 800 yılı aşkın süredir ayakta olan yapının ana çatı kısmı ve kulesi yangın sonrası yıkıldı. Yaklaşık 8 saat süren yangın söndürülse de birçokları itfaiyenin duruma müdahalede yetersiz kaldığını düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle