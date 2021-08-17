Intel, yeni ekran kartı markası olan Intel Arc'ı tanıttı!
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Intel, yeni ekran kartı markası olan Intel Arc'ı tanıttı!

Intel, yeni ekran kartı markası olan Intel Arc'ı tanıttı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Intel Graphics'in yeni yüksek performanslı grafikler için çıkaracağı Intel Arc'ın, 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Intel'in 2022'nin ilk çeyreğinde çıkacak olan yeni yeni ekran kartı girişimi Intel Arc, grafik çözümleriyle hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak.

Intel Arc, oyun geliştirme, yayın yapma gibi donanımsal, yazılımsal seçenekleriyle birçok hizmeti tam anlamıyla karşılayacak.

Bugünlerde, ekran kartı almaya kalktığımızda karşımıza sadece iki seçenek çıkıyor. Bunlar NVIDIA ve AMD markaları. Bu iki şirket çıkardıkları ekran kartlarını farklı firmalara ulaşarak piyasaya sürülüyor. Artık NVIDIA VE AMD seçeneklerinin arasına bir marka daha katılıyor.

Intel'in çıkaracağı yüksek performanslı ekran kartlarının geliştirileceği marka Intel Arc'ın ilk ekran kartı 2022'nin birinci çeyreğinde piyasaya "Alchemist" kod adıyla sürülecek.

INTEL ARC GRAFİKLERİNİN OYUN İÇİ ÖN GÖSTERİMLERİ YAYINLANDI

Intel Graphics resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, ekran kartının prototipiyle PUBG, Bannerlord, Forza Horizon 4, Days Gone ve birkaç oyunun oynanış görüntüleri gösterildi. Intel'in videolu paylaşımına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Intel, yeni ekran kartı markası olan Intel Arc'ı tanıttı!

Arc ekran kartları, ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, video çözünürlüğü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme (real-time ray tracing) teknolojilierini sunacak. Ayrıca Arc ekran kartları yapay zeka destekli bir örnekleme teknolojisi de içeriyor.

Arc ekran kartları ile oyunlarda performans artışı alabilmeniz için daha düşük çözünürlükte çalıştırılabilecek.İşin güzel tarafı ise ekran kartı size bu çözünürlüğü yansıtmayacak ve bu çözünürlüğü çok daha yüksek bir performansa taşıyacak. Çözünürlüğün büyütülmesiyle bozulan görüntü, ekran kartının yapay zekası sayesinde düzeltilecek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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