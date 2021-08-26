INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonuna davet alan takımlar belli oldu!
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INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonuna davet alan takımlar belli oldu!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonuna davet alan takımlar belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonuna davet alan takımlar karşınızda!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonuna davet alan takımlar belli oldu. ESL sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile davet alan Şahangiller Espor, fastPay Wildcats ve Eternal Fire'ı taraftarlarına duyurdu!

Her yıl iki sezondan oluşan INTEL ESL CS: GO Şampiyonası'nın yeni sezonu elemeleri 28 Ağustos'ta başlıyor. Bu sezon yeni formatı ve ödülleriyle mücadelenin şekli değişen şampiyonada, şampiyon takım para ödülünün yanı sıra IEM Katowice Play-in daveti için ESL National Championship Global Playoff'larında mücadele etme şansı yakalayacak. Aynı turnuvayı ikinci olarak tamamlayan takım ise daha sonra duyurulacak ve yine bu yıl düzenlenecek Masters Tier bir turnuvaya davet hakkı kazanacak.

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası ESL Pro Tour'un bir parçasıdır. INTEL ESL Türkiye Şampiyonu olan takım National Championship Global Playoff'larına katılmaya hak kazanır. NCGP'de 1. olan takım IEM Katowice ya da IEM Cologne turnuvalarına katılmaya hak kazanırken, 2. olan takım da ya da DreamHack Masters etkinliklerinden birine katılmaya hak kazanır.

Turnuvaya kayıt olmak için ESL'in kendi sistesinden takımınız ile turnuvaya kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmadan önce kural kitapçığını okumak faydalı olabilir.

Kaynak: Playerbros

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