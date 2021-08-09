INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor!
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INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıyasıya mücadele bu sezon da devam edecek!

Hemen hemen herkesin yakından takip ettiği INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası 2021 Yaz Sezonu başlıyor.

Lig Şampiyonlarına Öncelik

Kıyasıya rekabet yaz sezonunda da 28 Temmuz tarihinde başlayacak elemeler ile kaldığı yerden devam edecek. Bu sezon ise yeni format ve ödüller ile geliyor. Şampiyon takım para ödülünün yanı sıra IEM Katowice Play-in daveti için ESL National Championship Global Playoff'larında mücadele etme şansı yakalayacak. Aynı turnuvayı ikinci olarak tamamlayan takım ise daha sonra duyurulacak ve yine bu yıl düzenlenecek Masters Tier bir turnuvaya davet hakkı kazanacak.

Turnuva Tarihi

Bu yıl 28-29 Ağustos ve 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek iki elemenin ardından yeni sezonda mücadele etme şansı yakalayacak 4 takım belirlenecek. Bu elemelere, en az 16 yaşında ya da daha büyük oyunculardan oluşan, 5 kişilik bir kadroya sahip tüm takımlar katılabilecek.

Elemelere katılmak için ESEA Premium sahibi olmanıza gerek yok! Eleme günlerinde otomatik olarak hesaplarınıza ESEA Premium tanımlanacak.

Eğer siz de elemelerde mücadele etmek istiyorsanız tıklayarak lig hakkında detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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