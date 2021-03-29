Insurgency sistem gereksinimleri - Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri!

Insurgency sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? merak ediliyor. New World Interactıve tarafından geliştirilen ve yayımlanan çok oyunculu taktik birinci şahıs video oyunu olan Insurgency kaç gb?

Video oyunu Vale'ın Source oyun motoru ile yapılımış bir topluluk yapımı mod olan Insurgency: Modern Infarnty Combat'ın bağımsız devam oyunudur. Insurgency, 22 Ocak 2014'te Microsoft Windows, OS X ve Linux için piyasaya sürüldü.

Counter-Strike: Global Offensive ile karşılaştırılan oyun eleştirmenlerinden karışıkatan olumluya kadar çeşitli eleştiriler aldı, fakat oyuncular tarafından gerçekçiliği, zorluğu, mod desteği, ses tasarımı, animasyonları, seviyeleri ve oynanışı için eleştirilirken, eşit derecede optimizasyonu için övüldü. Insurgency sistem gereksinimleri nelerdir? Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri haberimizde.

INSURGENCY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Insurgency minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8/ 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4440 veya AMD FX-6300 – 3.10 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon HD 7970

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD şiddetle tavsiye edilir.

Insurgency önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir