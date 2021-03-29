Insurgency sistem gereksinimleri - Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri!
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Insurgency sistem gereksinimleri - Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri!

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Insurgency sistem gereksinimleri - Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri!

Insurgency sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? merak ediliyor. New World Interactıve tarafından geliştirilen ve yayımlanan çok oyunculu taktik birinci şahıs video oyunu olan Insurgency kaç gb?

Video oyunu Vale'ın Source oyun motoru ile yapılımış bir topluluk yapımı mod olan Insurgency: Modern Infarnty Combat'ın bağımsız devam oyunudur. Insurgency, 22 Ocak 2014'te Microsoft Windows, OS X ve Linux için piyasaya sürüldü.

Counter-Strike: Global Offensive ile karşılaştırılan oyun eleştirmenlerinden karışıkatan olumluya kadar çeşitli eleştiriler aldı, fakat oyuncular tarafından gerçekçiliği, zorluğu, mod desteği, ses tasarımı, animasyonları, seviyeleri ve oynanışı için eleştirilirken, eşit derecede optimizasyonu için övüldü. Insurgency sistem gereksinimleri nelerdir? Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri haberimizde.

INSURGENCY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Insurgency minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7/ 8/ 8.1 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-4440 veya AMD FX-6300 – 3.10 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon HD 7970
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: SSD şiddetle tavsiye edilir.
Insurgency sistem gereksinimleri - Insurgency minimum, önerilen sistem gereksinimleri!

Insurgency önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 7 2700 – 3.50 GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980/ AMD Radeon R9 390X
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: SSD şiddetle tavsiye edilir.
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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