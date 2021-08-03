Instagram düzeldi mi? İnstagram daha sonra tekrar dene hatası düzeldi mi? Instagram çöktü mü? İnstagram birkaç dakika bekle uyarısı veriyor!

Instagram kullanıcıları dün akşam saatlerinde 'Instagram daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı. Bu hatanın ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen "Instagram çöktü mü? İnstagram daha sonra tekrar dene hatası ne zaman düzeldi mi? İnstagram hata, birkaç dakika bekle uyarısı veriyor!" gibi konuları oldu. Peki, Instagram çöktü mü? İnstagram düzeldi mi? İnstagram daha sonra tekrar dene hatası düzeldi mi? İnstagram birkaç dakika bekle uyarısı veriyor!

2 Ağustos 2021 tarihinde kullanıcılar Instagram'da bir hatayla karşılaştı. Uygulamayı açmaya çalışan Instagram kullanıcıları, "Instagram feedback required", "Daha sonra tekrar dene"ve "Tekrar denemeden önce lütfen bir kaç dakika bekle" gibi uyarılar ile karşılaştı. Bu hataların ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular "Instagram çöktü mü? İnstagram düzeldi mi? İnstagram daha sonra tekrar dene hatası düzeldi mi? İnstagram birkaç dakika bekle uyarısı veriyor!" oldu. Instagram hatası ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dün akşam saat 22:58'de ünlü sosyal medya platformu Instagram'a giren vatandaşlar,Instagram feedback required", "Daha sonra tekrar dene"ve "Tekrar denemeden önce lütfen bir kaç dakika bekle" gibi uyarılar ile karşılaştı. Kısa sürede gündeme giren Instagram, geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun Avrupa genelinde yaşandığı belirtildi.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Instagram'da yaşanan sorun uygulama kaynaklı ve Türkiye'deki kullanıcıları da etkileyen bu olayın başlıca Avrupa ülkelerini kapsadığı belirtilirken. Yaşanan sıkıntının ardından gece saat 01:40 'da Instagram, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı ve problemi giderdiğini bildirdi. Hesapların eskisi gibi normal çalışmaya devam ettiğini açıklayan şirket, sorunun kaynağını açıklamaktan kaçındı.

Instagram paylaştığı Tweet'te şu ifadelere yer verdi: