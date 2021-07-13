Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Bir anda kanlar içerisinde kalan rapçi, böyle can verdi

ABD'de ünlü bir rapçi, Instagram üzerinden arkadaşı ile birlikte canlı yayın açtı. Bu sırada arabasında bulunan rapçi, silahlı saldırıya uğradı. O anlar ve rapçinin kanlar içerisinde kalması, arkadaşının çığlıkları anbean canlı yayına yansıdı.

Pek çok farklı olaya şahit olduğumuz sosyal medya, bu kez ABD'de işlenen kan donduran bir cinayete tanıklık etmemize neden oldu. Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yaşayan ünlü bir rapçi, canlı yayında cinayete kurban gitti.

CANLI YAYINDA KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Sabah'ın haberine göre; ülke basınına yansıyan haberlere Indian Red Boy lakabıyla tanınan 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera, arkadaşıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Rivera'nın, ani bir saldırıya maruz kaldığı görüldü. Sohbet sırasında, atılan kurşunların hedefi olan Rivera'nın burnundan kan gelmeye başladı. Canlı yayın yaptığı arkadaşından yardım isteyen Rivera, saniyeler sonra ise yere yığıldı.

ÇIĞLIKLAR ATTI

Telefonunun yere düştüğü o anlarda akmaya devam eden canlı yayını izleyenler, o anlara şahit oldu. Rivera'nın uğradığı saldırı karşısında şoke olan arkadaşı, çığlıklar atarak durumu anlamaya çalıştı.

ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

ABD polisi, genç rapçinin öldüğünü açıkladı. Hawthorne Polis Departmanı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, genç rapçinin planlı bir şekilde takip edildiği ve cinayetin de bir çete tarafından işlendiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.