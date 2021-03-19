Instagram çöktü mü? Sondakika Instagram neden girilmiyor?

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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagrama giren kullanıcılar instagram uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı. Instagram uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.