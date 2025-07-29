İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Temmuz Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde haber takibi, güncel gelişmeler ve sosyal etkileşimler için Instagram büyük bir rol oynuyor. Ancak zaman zaman yaşanan altyapı problemleri veya sunucu kaynaklı kesintiler, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. 29 Temmuz Salı günü itibarıyla bazı kullanıcılar içeriklerin yüklenmediğini, hikâyelerin açılmadığını ya da gönderi paylaşımında sorun yaşadıklarını belirtti. Bu tür teknik aksaklıklar genellikle geçici olsa da, kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'a erişmeye çalışırken sorun yaşayan kullanıcılar, problemin kaynağını merak ediyor. Platform tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kullanıcılar, sorunun kendi internet bağlantılarından mı yoksa genel bir teknik arızadan mı kaynaklandığını sorguluyor. Ancak güncel raporlara göre, 29 Temmuz Salı günü Instagram'daki herhangi bir yaygın sorun tespit edilmemiş durumda.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram'a giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız, bunun nedeni evdeki ya da mobildeki internet bağlantısı, cihazınızın yazılımı ya da uygulamanın güncelliği olabilir. Genel bir platform problemi halen açığa çıkmamış durumda.

29 TEMMUZ SALI'NIN RAPORLARI NE DİYOR?

Gelen teknik veriler ve kullanıcı şikayetleri ışığında, 29 Temmuz Salı gününde Instagram'da ani bir çökme ya da global bir erişim problemi gözlemlenmedi. Bu durum, sorunun büyük ihtimalle kişisel bağlantı kaynaklı olabileceğine işaret ediyor.