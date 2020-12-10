Instagram çöktü mü? Instagram mesajlar gitmiyor, neden yavaş? Instagram neden yavaş?
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Instagram çöktü mü? Instagram mesajlar gitmiyor, neden yavaş? Instagram neden yavaş?

10.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:39
Instagram çöktü mü? Instagram mesajlar gitmiyor, neden yavaş? Instagram neden yavaş?

Instagram kullanıcıları hesaplarına giriş yapma istediklerinde orunla karşılaştı. Uygulamaya giren kullanıcılar Instagram çöktü mü ve Instagram neden çöktü mü gibi sorular sordu. Peki, Int4stagram'a ne oldu? Instagram çöktü mü?

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? İnstagram neden çöktü? İşte, detaylar.

INTSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar şuan hesaplarına giremiyor ve Instagram'da erişim sorunu yaşıyorlar. Mesajlar yavaş yükleniyor ve ana akış yenilenmiyor. Bazı kullanıcılar hikaye yükleyemediğini de belirtiyor. Henüz Instagram'dan ve yetkili kurumlardan konu ile ilgili açıklama gelmedi.

Sorun, internet yavaşlamasından da kaynaklanıyor olabilir.

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