Instagram artık Mola vermeniz için sizi uyaracak

Instagram'da çok fazla zaman geçiriyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Uygulama yakında mola vermenizi isteyecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Instagram'ın belirli süre aralıklarıyla oturumu kapatmasını sağlayacak yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu. "Mola Ver" özelliği isteye bağlı olarak açılabilecek ve uygulamayı 10, 20 veya 30 dakikalık kullanım seçenekleriyle hatırlatıcı kurulacak.

Mola Ver, özelliği kullanıcıdan biraz ara vermesini isterken, bunun yerine ne yapabilecekleri konusunda bir şarkı dinlemek veya yapılacaklar listesinden bir şeyle uğraşmak gibi birkaç öneri sunacak.

Mosseri, yaptığı duyuruda özelliğin önümüzdeki günlerde bazı kullanıcılar için görünmeye başlayacağını belirtirken, bir veya iki ay içinde tüm dünyada kullanıma geçmesini umuyor.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

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