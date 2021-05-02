İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
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İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK - Haberler | 3. Sayfa

İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye ilçesi Güvendik Köyü Delice deresi mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki Nissan marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir kayaya çarparak yan yatan araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Sedyeye alınan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak ise kolay olmadı. Oldukça dik olan araziden yaralı şahıs insan zinciri oluşturularak çıkartıldı. Ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesin kaldırılan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı Güvendik Köyü Muhtarı Yusuf Erdem, önünde seyir halinde olan cipin biranda gözden kaybolduğunu söyledi. Kazayı fark ettiğinde araçtan inerek yaralanın yardımına koştuklarını belirten Erdem, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar
İnsan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTAN ÇİÇEK

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