Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı
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Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı

Kütahya'da bir anne ve 2 çocuğunun bulunduğu araç şarampole yuvarlandı. Yaralılar vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansa alınabildi.

Şarampole yuvarlanan anne ve çocukları, oluşturulan insan zinciri ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı
14.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:53

Kütahya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobili 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Fadime Kılıçaslan (40) ile 2 çocuğu, insan zinciri oluşturulup sedye ile çıkarıldıkları yolda ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

30 METRE YUVARLANDILAR

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Gediz ilçesi kavşağında meydana geldi. Fadime Kılıçaslan'ın idaresindeki 16 NOU 69 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Fadime Kılıçaslan ile çocukları Ada (3) ve Ege Kılıçaslan (7) yaralandı.

İnsan zinciri oluşturup, yaralı anne ve 2 çocuğunu sedye ile yola çıkardılar

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURUP ÇIKARDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri araç içindeki sürücü Fadime ile çocukları Ada ve Ege Kılıçaslan'ı yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkardı. İnsan zinciri oluşturan ekipler, yaralıları sedye ile karayoluna çıkartıp ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇALILIKLAR ARACIN ÇAYA DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ

Hurdaya dönen otomobilin, şarampole yuvarlandığı esnada şans eseri çalılıklara çarparak durduğu ve Porsuk Çayı'na düşmekten son anda kurtulduğu tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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