İnsan Sesi Filmi
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Pedro Almodovar’ın Venedik Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıkan 30 dakikalık kısa filmi, yönetmenin her türlü alametifarikasını taşıyan küçük bir mücevher. Tilda Swinton’ın tek başına sürüklediği film, yönetmene özgü parlak renkler, aşk acısıyla bezeli, komedi ve tutkuyla dolu. Jean Cocteau’nun aynı adlı oyunundan uyarlanan İnsan Sesi, Swinton’ın canlandırdığı karakterin bir balta satın almasıyla başlıyor ve sonrasında tek bir mekânda aynı evde geçiyor. Swinton, henüz ayrıldığı sevgilisiyle telefonda konuşuyor ve bir yandan evdeki eşyaları karıştırırken duygudan duyguya geçiş yapıyor.
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Senaryo: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Tilda Swinton, Agustín Almodóvar, Miguel Almodóvar, Pablo Almodóvar, Diego Pajuelo, Carlos García Cambero
Filmin Türü: Kısa Film
Orijinal Adı: The Human Voice
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İspanya
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 30 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com