İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı
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İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Kurşunlu Camii tadilatı uzun süredir devam ederken, yaklaşık bir ay önce Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Mendanı'nda da çalışmalar başladı.

İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı
31.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:13

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Kurşunlu Camii tadilatı uzun süredir devam ederken, yaklaşık bir ay önce Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Mendanı'nda da çalışmalar başladı. Çardaklar ve oturma gruplarının sökülmesinin ardından meydanda bulunan havuzun yıkımı gerçekleştirildi.

Tarihi Kurşunlu Camii'yi meydanıyla bütünleştirecek projenin ikinci ayağı olan Koca Han İnsan Hakları Parkı düzenlemesi için iş makinaları çalışmalara başladı. Muğla merkezde koruma altında bulunan eski kent dokusu içerisinde yer alan meydan ve park alanı düzenlemesi ile zemin döşemeleri, sokak mobilyaları, gölgelikler, kuru havuz, lostra salonu yenilenerek bölgenin kentsel dokuya uygun hale getirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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