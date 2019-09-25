İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı

İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı

Gözaltına alınanlar arasında bir muhalif siyasetçi, bir cumhurbaşkanlığı adayı sözcüsü ve ünlü bir yazar da bulunuyor

25.09.2019 18:00
İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı

Mısır'da ülke genelinde hafta sonundan bu yana Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi aleyhine gösteriler yapan bin 100 kişi göz altına alındı.


Gözaltına alınanlar arasında bir muhalif siyasetçi, bir cumhurbaşkanlığı adayı sözcüsü ve ünlü bir yazar da bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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