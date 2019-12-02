İnsan Hakları İzleme örgütünden Hırvatistan'ın Schengen'e alınma kararına itiraz
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Hırvatistan'ın göçmenlere "şiddet" uygulayarak sınırdan geri çevirmesinin insan hakları ihallerine yol açtığı gerekçesi ile Schengen alanına girmesinin engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Hırvatistan'ın göçmenlere "şiddet" uygulayarak sınırdan geri çevirmesinin insan hakları ihlallerine yol açtığı gerekçesi ile Schengen alanına girmesinin engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Avrupa Komisyonu 22 Ekim'de Hırvatistan'ın Schengen alanına girmesine yeşil ışık yakmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Komisyonu'nu uyararak şiddet olaylarının yaşandığı bir video yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle