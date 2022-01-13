İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a gönderen işçi, sosyal medyada isyan etti

TikTok'ta videolar çeken fenomenler, zaman zaman takipçilerinden hediye kabul ediyor. Yine TikTok'ta geniş bir çevre tarafından Cellat isimli TikToker da önceki gün yayın açtı. Bu yayına katılanlardan biri de inşaat işçisi olduğunu belirten bir vatandaştı. Vatandaş, takip ettiğin fenomene 200 TL hediye gönderdi.

BEKLEDİĞİ TEŞEKKÜRÜ ALAMADI

Ancak Cellat, kendisine hediye gönderen inşaat işçisine teşekkür dahi etmedi. İnşaat işçisi de bu duruma içerlendi. Sosyal medyada konuyla ilgili bir video yayınlayan inşaat işçisi, bir anda gündeme oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, inşaat işçisinin para göndermesini eleştirdi.

"İNŞAATTAN KAZANDIĞIM SON PARAYDI"

Söz konusu videoda, parayı zorluklarla kazandığını belirten ancak Cellat'ın kendisine bir teşekkür dahi etmediğini belirten vatandaş, "Cellat36, dün canlı yayında 200 TL'lik hediye gönderdim, bir teşekkür bile etmedin. Helali hoş olsun, o benim inşaattan kazandığım son paraydı. Geçen aylarda doğum gününü kutlamak için bir video düzenledim, milyonlarca izlendi. Videoya bir yorum bile yapmadın. Acaba fakir veya fenomen olmadığımız için mi? Canın sağ olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

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