İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: "Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok" - Haberler
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İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: "Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: "Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok" BURSA - Eskişehir ilinden kiraladıkları araçla geldikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: "Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok"

BURSA - Eskişehir ilinden kiraladıkları araçla geldikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı. Çaldıkları demirlerle yakalanan 2 şahıstan Erkan U.(36)'nun "Ekmek parası ağabey" demesi pes dedirtti.

Olay saat 01.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Erkan U.ve Erkan D.(37), Eskişehir ilinden kiraladıkları 26 ADD 964 plakalı otomobil ile İnegöl'e geldiler. Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı devam eden inşaata giren 2 şahıs, çaldıkları demirleri aracın arka koltuğuna yüklediler. İnşaatta çalışan işçiler şüphelileri fark ederek Polise bildirdiler. Şahıslar kaçmaya başladılar.

YAKALANDILAR

Aracı bırakıp yaya olarak kaçan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandılar.

EKMEK PARASI AĞABEY

Polis ekiplerinin ne yapıyorsunuz burada? sorusuna, şüphelilerden Erkan U.(36), "Çalış çabala, elde yok. Ekmek parası ağabey. Yok işte." şeklinde cevap vermesi şaşırttı.

2 şüpheli de gözaltına alındılar.

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, İnegöl, Bursa, Ekmek, 3. Sayfa, Haber

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