Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

İzmir'de 4 katlı binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören 61 yaşındaki adam, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz adam olay yerine hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Saat 11.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan binada meydana gelen olayda, iddiaya göre dört katlı binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören Kemal Demir (61) bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Demir'in düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, kafa üstü düştüğü öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Birinci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden Kemal Demir'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Demir'in çok sayıda yakını olay yerine gelerek cenazeyi almaya çalışırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Demir'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Birlikte eğlendiği arkadaşını babasının kılıcıyla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı

Birlikte eğlendiği arkadaşını babasının kılıcıyla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı

 5 aylık hamile Sezen'in katili kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi

5 aylık hamile Sezen'in katili kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Burak Yılmaz Lionel Messi Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 13:35:24. #1.17#