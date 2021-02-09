İnşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü
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İnşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

09.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:09
İnşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan Ahmet Sarımehmetoğlu (34) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan Ahmet Sarımehmetoğlu (34) yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak'taki bir inşaat alanında mülk sahibi olduğu ve ara sıra yardım gittiği öğrenilen Ahmet Sarımehmetoğlu, saat 08.00 sıralarında inşaat alında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırırken akıma kapıldı. Yere yığılan Sarımehmetoğlu'nu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Sarımehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.Ahmet Sarımehmetoğlu'nın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.


İnşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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